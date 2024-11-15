Качество освещения проверили еще на двух улицах в Чехове

Заместитель главы городского округа Чехов Надежда Чернятина проинспектировала качество освещения на Вишневом бульваре и улице Чехова. Во время проверки она выявила несколько неисправных уличных фонарей.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Надежда Чернятина обошла Вишневый бульвар и улицу Чехова. Местные жители не раз обращались в администрацию муниципалитета с жалобами на неработающие фонари.

Вблизи дома № 3 на Вишневом бульваре обнаружили неисправный светильник. Несколько неработоспособных фонарей выявили также на улице Чехова домами № 2а и № 4а, несмотря на то, что в целом освещение в этой части города оставалось в хорошем состоянии.

«Все зафиксированные факты неисправностей передали профильной службе для устранения», — подытожила Надежда Чернятина.

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