Качество обслуживания пациентов проверили в поликлинике № 4 в Воскресенске

В Воскресенске прошла проверка доступности медицинской помощи в поликлинике № 4, расположенной на улице Московской, 30. Заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева совместно с начальником отдела № 4 «Центра медицинской инспекции Минздрава МО» Светланой Орловской провели инспекцию учреждения.

Поликлиника № 4, рассчитанная на 220 посещений в смену, обслуживает 14 499 взрослых пациентов и включает в себя филиал женской консультации. Здесь работают девять терапевтических участков, а также специалисты: эндокринолог, хирург, нефролог, пульмонолог и врач функциональной диагностики.

В ходе проверки было установлено, что чек-лист «Поликлиника перезагрузка» выполнен на 96%. В поликлинике функционируют кабинеты ультразвуковой диагностики, рентгеновский кабинет, кабинеты маммографии и флюорографии, клинико-диагностическая лаборатория и множество других подразделений, обеспечивающих широкий спектр медицинских услуг.

Опрос посетителей и пациентов показал отсутствие претензий к качеству медицинской помощи, длительности ожидания приема и этике медицинских работников. По результатам проверки заведующая поликлиникой была отмечена благодарностью за внимательное отношение и индивидуальный подход к пациентам.

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