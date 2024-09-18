Качество обслуживания пациентов проверили в поликлинике № 2 в Воскресенске

В городском округе Воскресенск с целью контроля доступности медицинской помощи заместитель главы округа Ольга Коротеева и начальник отдела № 4 «Центра медицинской инспекции Минздрава МО» Светлана Орловская посетили поликлинику № 2. В ходе проверки установили, что чек-лист «Поликлиника перезагрузка» выполнен на 97%.

Поликлиника № 2 является многопрофильным медицинским учреждением, к которому прикреплено 15 819 человек. В ней функционируют 11 терапевтических участков, где прием ведут 10 врачей-терапевтов.

Медицинское учреждение оснащено современным оборудованием: здесь можно пройти рентгенологические обследования всех отделов на новейшем аппарате, а также воспользоваться ультразвуковыми методами исследования, включая УЗИ сосудов, органов брюшной полости и почек, мочевого пузыря и молочных желез.

Оснащение рентгенодиагностической цифровой установкой «ГАММА» позволило поликлинике одной из первых в округе участвовать в проекте «Поликлиника — перезагрузка».

Отметим, что фильтр-боксы имеют отдельный вход и удобную навигацию, предусмотрены отдельные кабинеты для выписки льготных рецептов, а также возможность оформления рецепта через телемедицинскую консультацию из дома. Диспансеризацию можно пройти всего за два часа.

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