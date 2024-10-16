Качество образовательных услуг проверили в школе № 9 в Лобне

В Лобненской средней общеобразовательной школе № 9 состоялся важный профилактический визит. По инициативе директора школы Ирины Кырмы учреждение посетила заместитель начальника управления и заведующая отделом контроля государственной итоговой аттестации управления государственного контроля в сфере образования Ирина Гаврилова.

Целью визита стала проверка соответствия школы установленным стандартам в рамках системы контроля качества образовательных услуг. Ирина Гаврилова провела тщательную проверку, включающую анализ сайта школы, изучение документации и оценку условий образовательного процесса.

По словам директора школы, такие визиты крайне важны для выявления слабых мест и проблем, а также для подтверждения высокого уровня работы и качества образовательных услуг. Это, в свою очередь, способствует укреплению доверия родителей. Стоит отметить, что школа № 9 занимает высокие позиции в рейтингах среди школ Подмосковья.

Ирина Гаврилова отметила слаженную работу коллектива школы и создание комфортной среды для обучающихся, подчеркнув значимость поддержания высокого уровня образовательного процесса.

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