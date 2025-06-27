Качество мороженого проверили на фабрике «Чистая линия» в Долгопрудном

Качество мороженого производителя «Чистая линия» проверили в Подмосковье. Фабрика находится в Долгопрудном, а ее ассортимент насчитывает более 100 видов десерта.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, специалисты оценили качество сырого молока, которое поступает на предприятие для переработки. Эксперты проверили вкус, запах, цвет, а такжемассовую долю жира и белка, плотность, наличие токсичных элементов и другие показатели.

«По результатам, эксперты установили соответствие образцов установленным стандартам, отметив соблюдение всех норм производства», — отметили в ведомстве.

Компания «Чистая линия» стала одним из крупнейших производителей мороженого в Подмосковье. В прошлом году фабрика выпускала 20,5 тысячи тонн продукции.

В министерстве добавили, что Подмосковье пятый год подряд занимает первое место в России по производству этого лакомства. Только с начала года здесь выпустили 23,7 тысячи тонн мороженого.