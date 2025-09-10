Качество молочной продукции проверили на рынках Подмосковья

На подмосковных рынках и ярмарках регулярно проводят проверку изделий животного и растительного происхождения. В этом году специалисты сняли с продажи 271 килограммов некачественной молочной продукции, рассказали в подмосковном Минсельхозе.

Все товары не соответствовали требованиям ГОСТ.

Уточняется, что за восемь месяцев ветеринарно-санитарные работники отобрали 31,7 тысячи проб и провели 164,5 тысячи исследований. Они проверяли кислотность, органолептические свойства, наличие посторонних частиц и загрязнений, содержание жира и белка, а также уровень сухого обезжиренного молочного остатка.

В ведомстве призвали покупать продукцию в официальных местах, где качество и безопасность подтверждаются соответствующими документами.