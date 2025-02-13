Качество молочной продукции проверили на ярмарках Подмосковья

Еще 12 тысяч исследований качества молочной продукции провели в Подмосковье в январе. Для этого специалисты взяли 4,4 тысячи проб товаров, которые продают на ярмарках и рынках.

На рынках и ярмарках Подмосковья представлен большой ассортимент молочных товаров. Это йогурты, сыры, творог и многое другое. Все товары проходят тщательный контроль. Проверками занимаются специалисты Госветсужбы.

«Молочная продукция — важная часть сбалансированного рациона. Она богата кальцием, белком, витаминами и минералами, которые укрепляют кости, зубы и поддерживают здоровье организма. Однако важно приобретать ее только в местах санкционированной торговли: магазинах, рынках или специализированных точках — это гарантирует соблюдение санитарных норм, правильное хранение и качество продукции», — отметили в Минсельхозпроде Подмосковья.

В январе специалисты провели 12 тысяч исследований продукции. Они оценили внешний вид товаров, определили процент жира и белка.

В ведомстве отметили, что покупать молоко следует только в проверенных местах. Это позволит избежать опасных для здоровья продуктов.