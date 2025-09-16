Качество модернизации системы теплоснабжения проверили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе завершают реконструкцию тепловых систем. Руководитель муниципалитета Станислав Каторов проверил качество выполненных работ и оценил готовность объектов к осенне-зимнему периоду.

Глава Ленинского округа отметил, что первостепенная задача — обеспечить гарантированную и бесперебойную работу отопительной системы к началу сезона.

«Именно поэтому мы тщательно контролируем процесс на всех этапах, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены в срок и с высоким качеством», — пояснил Станислав Каторов.

Работы на улицах Советская, Гаевского и проспекте Ленинского комсомола в Видном уже полностью завершили. Специалисты выполнили технологические врезки и монтаж оборудования. Сейчас территории благоустраивают, а теплоноситель готовят к запуску. Центральному тепловому пункту № 22 в Видном, где проводят полную модернизацию, уделяют особое внимание.

Отметим, что работы по реконструкции также проводят в поселках Развилка, Измайлово, Новодрожжино и других локациях муниципалитета. До конца 2027 года планируют обновить еще три котельные в Развилке, Измайлово и Суханово, а также модернизировать 20 центральных тепловых пункта и обновить теплосеть в Развилке.