Качество колбасы на рынках и ярмарках проверили в Подмосковье

В январе специалисты подмосковной Госветслужбы проверили качество и безопасность колбасы, которую продают на ярмарках и рынках региона. Они провели свыше 11 тысяч исследований.

На подмосковных рынках и ярмарках представлен широкий выбор колбас: охотничья, ливерная, копченая, безглютеновая и многие другие. Как и за другими продуктами, за ними ведется тщательный контроль.

«Колбасные изделия становятся незаменимой продукцией. Их можно использовать для приготовления самых разных блюд: от бутербродов до салатов и горячих закусок. Все колбасы проходят регулярную проверку на соответствие нормам безопасности», — отметили в Минсельхозпроде Подмосковья.

В январе специалисты провели 11 тысяч исследований и взяли 11,6 тысячи проб колбас. Они также оценили органолептические свойства продуктов, проверив их внешний вид и запах.