Качество капитального ремонта проверили в лицее № 7 в Солнечногорске

В школах Солнечногорска контролируют выполнение гарантийных обязательств по капитальному ремонтному. Комиссия оценила состояние лицея № 7, который обновили в 2023 году.
Одно из старейших образовательных учреждений Солнечногорска, лицей № 7, построили еще в 1937 году. В здании заменили кровлю, инженерные системы, двери, окна, полы, обновили фасад, отремонтировали помещения и входную группу.
Первый заместитель главы городского округа Александр Кузьмин и заместитель главы Александр Сорокин проверили качество капитального ремонта учебного заведеня.
«Капитальный ремонт провели хорошо. Выявили несколько небольших замечаний, в частности, по системе „Безопасный регион“. В ближайшее время подрядчик „Строй реставрация“ исправит недочеты. В школе необходимо создать все условия для учебного процесса и безопасного пребывания детей», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.
Отметим, что подрядчик отвечает за качество выполненных работ в течение трех лет после завершения капитального ремонта. По итогам проверки специалисты составляют акт, в котором указывают выявленные дефекты и сроки их устранения. Так проверяют все образовательные учреждения, на которые распространяются гарантийные обязательства по капитальному ремонту.
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