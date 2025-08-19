Качество и надежность электроснабжения улучшили в Чехове

В Чехове с 2024 года реализуют государственную программу развития электроэнергетических систем. В этом году 51 населенный пункт в муниципальном округе перевели с напряжения шесть киловольт на десять, а на завершающем этапе обновили еще 55 трансформаторов.

Реализацию программы контролирует муниципальное правительство.

«Задача — создать новую опорную сеть, чтобы будущие строительства, в том числе частные домовладения, могли присоединяться к нашим сетям. В дальнейшем возведем питающий новый центр. Это создаст нам еще больше возможностей развивать сеть», — подчеркнул заместитель директора-главный инженер филиала ПАО «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» Александр Сомов.

Так, в деревнях Чепелево, Чудиново, Ходаево и в поселке Васькино построили новые распределительные пункты напряжением 10 киловольт. Всего заменили 230 трансформаторов в более чем 50 населенных пунктах округа.

«Колоссальный фронт работ провели сотрудники Россетей. Они поставили отдельно линии передач с опорами и трансформаторный шкаф», — отметила местная жительница Анна Михайлина.