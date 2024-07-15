Еще 15 трансформаторных подстанций отремонтировали в Богородском округе

Специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» продолжают повышать надежность электроснабжения. С начала года отремонтировано уже 15 трансформаторных подстанций.

В селе Бисерово проведена реконструкция воздушной линии 10 киловатт. В ходе работ специалисты Ногинского района электрических сетей филиала «Восточные электрические сети» установили 37 новых железобетонных опор, а также заменили свыше 4,3 километра алюминиевого неизолированного провода на самонесущий изолированный провод с улучшенными п надежности характеристиками.

С начала года на территории Богородского округа энергетики уже отремонтировали 15 трансформаторных подстанций в Мамонтово, Тимково, Аксеново, Строкино, Власово, Новосергиево и Щекавцево. Работы были направлены на улучшение электроснабжения более 3200 потребителей этих населенных пунктов.

После ремонта увеличится пропускная способность электрооборудования, снизятся потери электроэнергии, появится возможность резервирования, уровень напряжения у абонентов будет приведен к норме.

По результатам ремонтной программы качество и надежность электроснабжения будут повышены более чем у 10 тысяч жителей населенных пунктов Богородского городского округа.