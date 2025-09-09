Качество и безопасность грибов на рынках проверили в Подмосковье

Специалисты подмосковной Госветслужбы ведут постоянный контроль качества грибов, которые продают на рынках и ярмарках региона. С начала года они провели 2,7 тысячи исследований. Все образцы оказались безопасными.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, с начала года специалисты отобрали 1,7 тысячи проб грибов и провели 2,6 тысячи исследований. Каждый образец прошел тщательную проверку.

«Все образцы прошли комплексную проверку, включающую органолептический анализ, радиологические исследования и дозиметрический контроль. По результатам экспертизы недоброкачественной продукции не обнаружено — все проверенные грибы соответствуют установленным нормам безопасности», — отметили в ведомстве.

В ходе исследований эксперты оценивают внешний вид, целостность и наличие загрязнений на грибах. После этого в продукции выявляют возможное содержание радионуклидов и радиационный фон. Все несъедобные грибы изымаются из оборота.

Жителей призвали приобретать продукцию только в проверенных местах.