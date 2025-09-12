Качество говядины проверили на подмосковных рынках и ярмарках

Качество говядины на рынках и ярмарках Подмосковья находится под строгим контролем специалистов Госветслужбы. С начала года они взяли более 19 тысяч проб продукции и провели свыше 25 тысяч исследований.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, анализ проб включает в себя три направления. Физико-химические исследования позволяют определить массовую долю влаги, белка, жира и проверить наличие запрещенных добавок. В ходе дозиметрического контроля измеряется уровень радиационного фона, а во время пробы варки оцениваются качества готового продукта. Это прозрачность бульона, вкус, аромат и другие показатели.

«Лабораторный контроль позволяет оперативно выявлять и изымать из оборота некачественную продукцию, обеспечивая безопасность потребителей. Приобретать мясные продукты следует только в санкционированных местах торговли, где вся продукция проходит обязательный ветеринарно-санитарный контроль и сопровождается необходимыми документами», — отметили в министерстве.

В ходе исследований с реализации уже сняли 463 килограмма некачественной продукции.