Качество электроснабжения улучшат в нескольких населенных пунктах в Чехове

Глава округа Михаил Собакин провел расширенное оперативное совещание. Одной из тем стала реализация инвестиционной программы по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей на территории Чехова.

С докладом выступил заместитель главного инженера по распределительным сетям филиала ПАО «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» Валентин Корниенко. За последние два года на территории округа построили две новые подстанции напряжением 35 киловольт каждая, увеличив тем самым общую мощность на 29 мегавольт-ампер.

В прошлом году на 10 высоковольтных питающих центрах заменили трансформаторы на современные российские производства с увеличением мощности. Также обновили провода на транзитных линиях электропередачи напряжением 35 киловольт общей протяженностью более 70 километров. Это позволило повысить их пропускную способность.

«В рамках реализации ремонтной программы в 2025 году специалистами „Россети Московский регион“ были выполнены комплексные работы, направленные на повышение надежности и качества электроснабжения округа. В их числе ремонт свыше 230 километров высоковольтных линий электропередачи, расчистка от древесно-кустарниковой растительности более 102 гектар просек, замена четырех выключателей напряжением 10 киловольт и ремонт 36 трансформаторных подстанций. Выполненные мероприятия превысили плановые годовые значения в два раза. В результате надежным электроснабжением обеспечены более 74 тысяч жителей в 42 населенных пунктах округа. Также расширились возможности для подключения новых потребителей», — отметил Михаил Собакин.

В планах на 2026 год — перекладка кабельных линий электропередачи в деревнях Тюфанка, Богдановка, Ефимовка, Алексеевка и Большое Петровское. В Венюкове, Сергееве, Ивановскком, Пешкове, Покрове, Ходаеве, Скурыгине и Чехове обновят 22 изолятора, чтобы избежать перенапряжений. Также установят 13 линейных разъединителей в населенных пунктах Пешково, Горелово, Березинки, Мерлеево, Высоково, Стремилово, Хоросино, Филипповское.

В рамках повышения надежности электроснабжения в нескольких населенных пунктах обновят электрооборудование и произведут реконструкцию высоковольтных линий электропередачи.