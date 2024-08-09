Качество более 3 миллионов тонн продуктов проверили в Подмосковье с начала года

Специалисты подмосковной Госветслужбы проверили свыше трех миллионов тонн товаров с начала года. Они не допустили к продаже 716 тонн некачественной продукции.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, специалисты регулярно исследуют продукцию на качество и безопасность. Так, с начала года к продаже не допустили 716 тонн товаров животного и 0,3 тонны — растительного происхождения.

В министерстве напомнили, что вся реализуемая на рынках и ярмарках продукция проходит тщательный контроль. Специалисты проверяют документы, берут пробы и проводят исследования в лаборатории.

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