Качество благоустройства трех многоквартирных домов проверили в Серпухове

В городском округе Серпухов продолжаются еженедельные выездные проверки многоквартирных домов. Качество благоустройства по трем адресам проверили заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова и представители Управления жилищно-коммунального хозяйства.

Жильцы подъезда № 6 в доме № 9 на Борисовском шоссе пожаловались на протечку крыши. Все необходимые противоаварийные работы провели. С такой же проблемой обратились и жители других подъездов этого дома. Проверяющие пообещали, что примут экстренные меры по устранению протечки. Полностью ликвидировать проблему поможет только капитальный ремонт кровли, его сроки постараются перенести на более ранний период.

По словам Татьяны Орловой, в корпусе № 3 дома № 160 на Центральной улице продолжаются работы по плановой замене труб водоотведения, очистке и обработке подвала.

«В ближайшее время планируем повторную подсыпку и дезобработку. Помимо этого, на следующей неделе комиссия проведет проверку работоспособности приборов учета и погодозависимой автоматики. Через неделю обсудим результативность принятых мер», — пояснила она.

Жители дома № 102 по Весенней улице на этой неделе пожаловались на протечку крыши во время дождей.

«Подрядчик выйдет на объект в выходные, постараемся оперативно решить проблему», — сказала Орлова.