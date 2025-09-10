Качество благоустройства Тихой и Гвардейской улиц проверили в Серпухове

Оперативная группа по благоустройству продолжает проводить в городском округе Серпухов рейды по проверке территорий. В этот раз комиссия обошла Тихую и Гвардейскую улицы и выявила нарушения, которые необходимо оперативно устранить.

Замечания касались стройматериалов, которые управляющие компании хранят в неположенных местах. Помимо этого, невовремя вывозят порубочные остатки и строительные отходы. Все это портит внешний вид территории и создает неудобства для местных жителей.

Так, на Тихой улице устарела детская площадка — железные элементы заржавели, а игровая конструкция потрескалась. Такая зона отдыха уже не может быть безопасной для юных жителей и требует обновления. Во дворах у домов № 26 А и № 28 на Гвардейской улице необходимо покосить траву.

В ближайшее время специалисты выполнят все работы по облагораживанию этих территорий.