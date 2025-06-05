Качество благоустройства проверили в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске

Качество работ по благоустройству и наличие нарушений в содержании общественных пространств проверили на улицах Тамойкина и Военный городок, а также в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске. В обходе приняли участие первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар и специалисты профильных управлений.

Представители администрации подчеркнули важность работ по восстановлению территории после масштабной замены труб отопительной системы. Однако в ходе проверки были выявлены значительные недостатки. В частности, было отмечено неудовлетворительный покос травы, а также наличие граффити на жилых домах и заборах. Кроме того, зафиксированы проблемы с уборкой контейнерных площадок, присутствие старых рекламных баннеров, ненадлежащее кронирование деревьев и незавершенные разрытия.

«Ни один ордер не будет закрыт, пока подрядчики не приведут территорию в первоначальное состояние. Отсутствие работ по покосу территории возле многоквартирных домов со стороны управляющих компаний и уборке прилегающей территории со стороны бизнеса совершенно недопустимо! Выдадим соответствующие предписания по устранению замечаний», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Обходы территорий совместно с заместителями главы и профильными службами в Солнечногорске проводят регулярно, что позволяет оперативно реагировать на обращения жителей.