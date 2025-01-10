Качество благоустройства общественных пространств проверили в Ногинске

Депутаты продолжают контролировать благоустройство общественных пространств в Богородском округе в рамках реализации партийного проекта «Городская среда». В этот раз рейд прошел на Фонтанной площади Ногинска.
Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Сергей Жулябин и исполнительный секретарь местного отделения партии Алексей Печенкин осмотрели установленную праздничную иллюминацию, проконтролировали ход уборки прилегающей территории от снега и пообщались с жителями.
Ревизоры в итоге заключили, что оформление находится в надлежащем состоянии. Оно помогает создать волшебную атмосферу и внести яркие моменты в повседневную жизнь. Гости и жители округа также положительно оценили новогоднее убранство и инсталляции.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.
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