Качество благоустройства общественных пространств проверили в Ногинске

Депутаты продолжают контролировать благоустройство общественных пространств в Богородском округе в рамках реализации партийного проекта «Городская среда». В этот раз рейд прошел на Фонтанной площади Ногинска.

Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Сергей Жулябин и исполнительный секретарь местного отделения партии Алексей Печенкин осмотрели установленную праздничную иллюминацию, проконтролировали ход уборки прилегающей территории от снега и пообщались с жителями.

Ревизоры в итоге заключили, что оформление находится в надлежащем состоянии. Оно помогает создать волшебную атмосферу и внести яркие моменты в повседневную жизнь. Гости и жители округа также положительно оценили новогоднее убранство и инсталляции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.