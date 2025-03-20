Качество благоустройства дворов на улице Некрасова проверили в Балашихе

Член местного политсовета «Единой России» Максим Сидоркин осмотрел состояние дворовых территорий вблизи многоквартирных домов № 11 А, 11 Б и 13 А на улице Некрасова в Балашихе. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Городская среда».

Вместе с Максимом Сидоркиным на проверку вышли жители и представители управляющих организаций. Партиец отметил, что в доме № 11 А уже отремонтировали лифт и скоро заменят входную дверь в подъезд.

«Также на детской площадке идут ремонтные работы. Кроме того, мы вывезли брошенный автомобиль, который долгое время мешал жителям», — сказал Сидоркин.

Благоустройство и уборка территорий там также проходят в рамках месяца чистоты.

Максим Сидоркин подчеркнул, что такие обходы позволяют оперативно решать проблемы и контролировать выполнение ремонтных работ. Он поблагодарил всех, кто участвует в улучшении городской среды, и призвал жителей активно делиться своими предложениями и инициативами.