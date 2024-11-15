Качество благоустройства двора проверили на Пролетарской улице в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров осмотрели качество благоустройства двора вблизи дома № 7 на Пролетарской улице в микрорайоне Железнодорожный. Всего до конца текущего года в муниципалитете приведут в порядок 20 внутридомовых территорий, семь из них уже полностью готовы.

Во дворе у дома № 7 на Пролетарской улице отремонтировали пешеходные дорожки, обновили места для парковок, установили новые уличные фонари, лавочки, урны, а также оборудовали детскую игровую зону.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в общей сложности работы провели на площади в 300 квадратных метров и все, о чем просили местные жители — выполнили.

«Здесь могут играть мальчишки и девчонки разных возрастов. Есть большая игровая зона и воркаут-площадка со спортивными элементами. Важно, что сегодня мы применяем комплексный подход, когда весь двор полностью меняется», — добавил он.

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