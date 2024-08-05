Качели для детей-инвалидов установили в парке «Елочки» в Домодедове

В парке культуры и отдыха «Елочки» в городском округе Домодедово поставили качели для детей-инвалидов. По случаю их открытия организовали праздничное мероприятие с ярмаркой, мастер-классами и танцами.

Торжественное открытие качелей для детей, передвигающихся на колясках, прошло в городском округе Домодедово в парке культуры и отдыха «Елочки». Для гостей праздника там организовали развлекательную программу. Собравшиеся посетили ярмарку ручных изделий, поучаствовали в мастер-классах «Волшебные браслетки» и «Волшебный плакат», потанцевали под зажигательные хиты от кавер-группы Mirovband. Для девушек провели уроки экспресс-макияжа Марии Дьячковой.

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