Кабинеты репродуктивного здоровья открыли в диагностическом центре в Одинцове

В филиале Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля — клинико-диагностическом центре «Ромашка» — открылись кабинеты репродуктивного здоровья. Все желающие могут получить комплексную гинекологическую помощь.

В центре начали работать три специализированных кабинета, где установлено высокотехнологичное оборудование, в частности аппарат для щадящего лечения патологии шейки матки.

«Мы организовали прием так, чтобы каждая пациентка — будь то девочка-подросток или взрослая женщина — могла получить помощь с учетом возрастных и физиологических особенностей. Детский гинеколог работает в сотрудничестве с детским эндокринологом, что особенно важно при нарушениях менструального цикла, гормональных проблемах или врожденных особенностях», — пояснила рассказала заведующая детским отделением консультационно-диагностического центра Регина Григорьева.

Учреждение находится в селе Ромашково в Одинцовском округе.

Медицинскую помощь оказывают бесплатно по полису ОМС. Для этого необходимо получить в поликлинике направление по форме 057/у.