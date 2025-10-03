Кабинеты кардиологов открыли в диагностическом центре в Одинцове

Кабинеты кардиологов начали работать в клинико-диагностическом центре «Ромашка» в Одинцовском округе. В филиале Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля пациенты смогут получить широкий спектр услуг.

Всем желающим будут доступны первичные консультации, а также сложные исследования, в том числе компьютерная и магнитно-резонансная томография, а также ангиография коронарных артерий.

«В центре работают два кардиологических кабинета, где принимают как взрослых, так и детей. Прием организован таким образом, чтобы каждый пациент мог получить комплексную медицинскую помощь с учетом возрастных и физиологических особенностей. Наши кардиологи тесно взаимодействуют со смежными специалистами: эндокринологами, нефрологами, гинекологами, сердечно-сосудистыми хирургами, неврологами и гематологами», — пояснил заведующий клинико-диагностическим центром «Ромашка» Илья Сотников.

По его словам, комплексный подход дает возможность всесторонней оценки состояния пациента, что, в свою очередь, позволяет поставить корректный диагноз.

Получить помощь в центре можно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.