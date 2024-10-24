Кабинет врача общей практики в микрорайоне Восточный отремонтируют в Лобне

Работы по капитальному ремонту кабинета врача общей практики на улице Агапова начались в Лобне. Руководитель муниципалитета Анна Кротова сообщила, что помещение будет готово до конца текущего года.

Специалисты заменят в кабинете стены, потолок, полы, двери и окна, санузлы, электрику и внутренние коммуникации. В порядок также приведут и входную группу.

Пока будет проводиться ремонт, врачи временно переедут в детскую поликлинику на улице Победы, дом № 6. Всех, кто записался на прием заранее, перезапишут к педиатру на те же даты.

Анна Кротова подчеркнула, что во время выполнения ремонтных работ организовать прием пациентов в кабинете невозможно, и извинилась за доставленные неудобства перед горожанами.

«Уверена, что результат этого стоит, прием пациентов будет проводиться в более комфортных условиях», — сказала глава округа.

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