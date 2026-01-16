Кабинет врача общей практики откроют в деревне Судниково в феврале

Кабинет врача общей практики готовится к открытию в деревне Судниково под Волоколамском. Он включает подстанцию скорой помощи на две бригады. Учреждение запустят в феврале, рассказали в региональном Минстрое.

Сейчас центр оснащают всем необходимым оборудование и мебелью. Его откроют в рамкха госпрограммы по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Площадь здания составит 710 квадратных метров. В нем будут работать кабинеты врачей, лаборатория, прививочная и процедурная, а также стоматология. Пациентам также будут доступны аптека, отделение физиотерапии и палата дневного стационара. Центр сможет принимать до 50 пациентов одновременно.