Кабинет врача общей практики откроется на улице Комиссара Агапова в Лобне

Ремонтные работы на объекте подходят к завершению. Открытие запланировано на субботу, 28 декабря.
Сейчас готовность кабинета врача общей практики на улице Комиссара Агапова составляет 92%. Глава городского округа Анна Кротова рассказала, что рабочие установили новые двери и окна, заменили прогнивший пол, демонтировали лишние конструкции и обновили всю систему коммуникаций. На следующий неделе в помещении установят новую мебель.
В кабинете будут вести прием педиатр в первую смену и терапевт — во вторую. В будущем также заработает процедурная. Весной планируется отремонтировать входную группу и тротуар.
Администрация муниципалитета считает развитие сферы здравоохранения одной из приоритетных задач. В текущем году в Лобне построили новую поликлинику, рассчитанную на 600 посещений за смену.
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