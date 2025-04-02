Кабинет ультразвуковой диагностики открыли в родильном доме в Подольске

В первом гинекологическом отделении Подольского роддома появился кабинет ультразвуковой диагностики. Акушер-гинеколог высшей категории Екатерина Королева будет принимать там пациентов.

Родильный дом в Подольске оснастили самым современным оборудованием. Здесь также установили аппараты искусственной вентиляции легких, цифровой палатный передвижной рентген, аппарат для радиоволновой и высокочастотной электрохирургии и многое другое. Учреждение обеспечили медицинской техникой благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Отметим, что Подольский родильный дом на 300 коек — крупнейший и один из самых современных в Подмосковье. Здесь оказывают плановую, экстренную и неотложную медицинскую помощь женщинам и детям. Специалисты учреждения регулярно входят в топ-100 лучших врачей Московской области и побеждают в профессиональных конкурсах.