Кабинет травматологии в поликлинике № 3 в Коломне отремонтируют в 2025 году

В кабинете травматологии поликлиники № 3 в Коломне планируется проведение текущего ремонта в этом году. Работы будут финансироваться за счет субсидии, выделяемой государственным учреждениям для поддержания имущества в хорошем состоянии.

О предстоящем ремонте рассказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров во время встречи с пациентами, проходящими лечение в данной поликлинике.

В поликлинике № 3 Коломны ведут прием участковые терапевты и узкие специалисты: невролог, офтальмолог, хирург, травматолог-ортопед и гериатр. Сейчас одним из главных вопросов в этом подразделении является организация работы травматолога.

«Травматолог — врач, визит к которому не всегда можно спланировать заранее. Травмы нас подстерегают неожиданно, поэтому врачи этой специальности ведут и плановый прием пациентов, и принимают пациентов по неотложным состояниям. Кадровой службе дано поручение привлечь на работу новых специалистов, чтобы сделать прием этого врача более доступным», — отметил Николай Макаров.