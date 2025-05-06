Кабинет рентгенографии с цифровым оборудованием открыли в Зарайске

Новейший рентгеновский аппарат появился в обновленной поликлинике в Зарайске. Ранее в учреждении провели капитальный ремонт.
В кабинете есть защитные панели от рентгеновского излучения. Проведение исследований здесь позволит сократить время ожидания приема врача, а также повысить точность диагностики.
«Ежедневно кабинет сможет принять до 60 человек. Новый аппарат позволяет быстро получать качественные снимки и сразу передавать их специалисту. Высокое разрешение изображений помогает своевременно диагностировать даже самые незначительные патологии и повышает шансы на успешную терапию», — добавил заведующий рентгенологическим отделением поликлиники Зарайска Иван Ломов.
В администрации округа отметили, что продолжат модернизировать медицинское оборудование в поликлинике, чтобы повысить уровень оказания помощи жителям.
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