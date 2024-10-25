Сегодня 11:56 Кабинет охраны зрения открыли в школе № 16 в Коломне 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

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Новая медицинская зона появилась в одном из учебных заведений Коломны. Этот проект является уникальным для Московской области.

В открывшемся в школе № 16 кабинете охраны зрения есть уютная зона ожидания, развивающие панели и современное офтальмологическое оборудование. Помещение оснастили аппаратами для расслабления глазных мышц, комплексом для восстановления зрения, современным оборудованием для выявления и лечения косоглазия и близорукости. После занятий юные пациенты прямо в школе получают все необходимые процедуры.

«Пятая часть учеников школы, более 150 человек, нуждаются в лечении в этом кабинете. Это не только дети, проживающие на территории нашего микрорайона, но и те, кто приезжает из других районов города», — рассказала директор школы Елена Шумейко.

В кабинете также ведут прием логопед и дефектолог. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в школе проводится комплексно. По итогам конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2024» Коломна вошла в первую десятку. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».