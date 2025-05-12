Кабинет МРТ открыли в Центре здоровья в Воскресенске

Магнитно-резонансный томограф Magnetom Sempra установили в Центре здоровья Воскресенской больницы. Новый аппарат стал первым оборудованием такого класса в городском округе.

Магнитно-резонансный томограф приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в рамках реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023–2027 годы.

Работа аппарата организована в Центре здоровья в две смены с 8:00 до 20:00. За рабочий день ресурс томографа позволяет провести 24-26 исследований. Отметим, что они проводятся совершенно бесплатно по направлению врача и полису обязательного медицинского страхования.

Глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин осмотрел новое оборудование и побеседовал с медиками и первыми пациентами. «Очень рад тому, что уровень медицины городского округа Воскресенск растет!» — сказал Алексей Малкин. Он поблагодарил губернатора за новинку, которая позволит намного расширить профиль оказываемых жителям медицинских услуг.