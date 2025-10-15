Кабинет компьютерной томографии откроют в Реутовской больнице
В Реутовской клинической больнице продолжается ремонт. В хирургическом отделении гидролизуют цокольный этаж, идет облицовка фасада.
В ближайшее время начнут восстановление входных групп в административном корпусе и обновят интерьер в детском инфекционном отделении.
В приемном отделении готовят кабинет компьютерной томографии. Он существенно повысит оперативность диагностики и, следовательно, качество оказания медицинской помощи.
Компьютерный томограф позволяет проводить диагностику заболеваний головного мозга, позвоночника, костей, сосудов. Подключая различные программы, можно выявить патологию в том или ином участке организма.
«Информация передается на сервер, и потом оттуда снимки могут поступать на любой компьютер, на любое рабочее место, в травматологическое отделение, в нейрохирургическое и другие. То есть нести туда необходимости снимки уже не будет», — пояснил главный врач Реутовской клинической больницы Юрий Линниченко.
Ремонтные работы выполнены уже на 70%. Открытие кабинета запланировано на ноябрь текущего года.