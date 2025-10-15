Кабинет компьютерной томографии откроют в Реутовской больнице

В приемном отделении готовят кабинет компьютерной томографии. Он существенно повысит оперативность диагностики и, следовательно, качество оказания медицинской помощи.

В ближайшее время начнут восстановление входных групп в административном корпусе и обновят интерьер в детском инфекционном отделении.

Компьютерный томограф позволяет проводить диагностику заболеваний головного мозга, позвоночника, костей, сосудов. Подключая различные программы, можно выявить патологию в том или ином участке организма.

«Информация передается на сервер, и потом оттуда снимки могут поступать на любой компьютер, на любое рабочее место, в травматологическое отделение, в нейрохирургическое и другие. То есть нести туда необходимости снимки уже не будет», — пояснил главный врач Реутовской клинической больницы Юрий Линниченко.

Ремонтные работы выполнены уже на 70%. Открытие кабинета запланировано на ноябрь текущего года.