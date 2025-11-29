Кабинет информатики с современным оборудованием открыли в школе № 5 в Дубне

Обновленный кабинет оборудовали в соответствии с передовыми технологиями. Здесь будут углубленно изучать профильные направления.

Ранее в помещении провели ремонт. Сюда завезли новую мебель — парты, шкафы и технику: мультимедиа, ноутбуки и два 3D принтера.

Учреждение работает в рамках проекта министерства образования Московской области «Предпрофессиональные классы». 10-классники занимаются по профилю IT.

На каждого ученика приходится по два компьютера. Их используют не только в учебе, но и для дополнительного образования. Так, школьники занимаются в «IT-лаборатории» и осваивают курс робототехники.

«Повышение качества школьного образования — один из векторов развития Дубны. В последние годы в пятой школе провели большие ремонтные работы, в том числе обновили школьный стадион. Теперь переходим к следующему этапу, обеспечению образовательного учреждения техникой, которая позволит детям учиться и идти в ногу со временем», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.