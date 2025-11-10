Кабинет физиотерапии открыли после ремонта в поликлинике в Волоколамске

Обновленный кабинет физиотерапии вновь заработал во взрослой поликлинике Волоколамска. Пациенты снова могут проходить там необходимые процедуры.

В кабинете работает медицинская сестра с 47-летним опытом в физиотерапии и огромной практикой в сфере здравоохранения Анна Гурина. Она проводит пациентам электрофорез, ультразвуковую терапию, УФ-облучение, магнитотерапию, УФО-тубус, УВЧ-терапию и амплипульс-терапию. Такие процедуры помогают при гастритах, гипертонии, остеохондрозе, артритах и многих других заболеваниях.

Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова сообщила, что планируется расширить возможности кабинета физиотерапии с помощью нового современного оборудования.

Напомним, что медучреждения Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева продолжают оснащать новой техникой для диагностики и лечения пациентов. С начала года больницы получили 114 аппаратов УЗИ.