Кабинет финансовых услуг откроют в деревне Ратчино в Воскресенске

В деревне Ратчино городского округа Воскресенск 15 сентября откроют первый сельский кабинет доступности финансовых услуг. Он будет работать на базе местной библиотеки.

Кабинет оснастят компьютером с предустановленным программным обеспечением и доступом только к проверенным интернет-ресурсам для защиты от мошенников.

Жители деревни Ратчино и соседних населенных пунктов смогут воспользоваться сервисами портала «Госуслуги», зайти в онлайн-банк, дистанционно открыть вклад, оформить страховку, оплатить коммунальные услуги, налоги, записаться в МФЦ и направить обращение в администрацию. Возможность посещать ресурсы, не предназначенные для получения финансовых услуг, ограничена.

Новый проект встал в один ряд с такими форматами, как «наличные на кассе», мобильные офисы и выездное обслуживание. Все они созданы для того, чтобы граждане могли оперативно решать важные вопросы рядом с домом и экономить время на поездках в районный центр.

Проект реализуется при участии Банка России.