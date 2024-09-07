Кабинет доврачебного приема заработал в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Кабинет доврачебного приема возобновил работу в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске. Жители смогут получить медицинскую помощь, не выезжая в Центральную поликлинику округа.

В кабинете доврачебного приема работает процедурная, принимаются анализы, проводится вакцинация от гриппа.

Принимает пациентов квалифицированный фельдшер. Он выполняет осмотр, назначает лечение, оформляет больничные листы, а также обеспечивает льготными лекарственными препаратами.

Как отметила исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева, при необходимости более углубленной консультации пациентов направят в Центральную поликлинику города.

Кабинет расположен по адресу: улица Школьная, дом № 8. Он работает по будням с 12:30 до 14:30. Записаться на прием можно через портал госуслуг или по телефону 122.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».