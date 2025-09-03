Кабинет для студентов с ОВЗ открыли в колледже в Ленинском округе

Специализированное помещение, предназначенное для создания комфортной и эффективной образовательной среды для студентов с ограниченными возможностями здоровья, появилось в колледже «Московия». Кабинет оснащен современным оборудованием, для слабослышащих и слабовидящих учащихся.

Инклюзивный кабинет предоставляет широкий спектр возможностей для студентов с ОВЗ. Для слабослышащих студентов имеются радиогид и индукционная петля, обеспечивающие передачу звука непосредственно в слуховые аппараты. Для слабовидящих и незрячих установлен принтер Брайля, электронный ручной видеоувеличитель, специальные клавиатуры с увеличенными кнопками.

В классе также размещены специализированные парты и стулья и датчик электромагнитного излучения. Занятия в новом кабинете будут проводить квалифицированные педагоги и специалисты, имеющие опыт работы с детьми с ОВЗ.

«Мы стремимся создать все условия, чтобы каждый студент в „Московии“ чувствовал себя комфортно и мог успешно учиться, независимо от его особенностей», — отметила заместитель заведующего структурным подразделением в городском округе Ленинский и Домодедово Ангелина Акмаева.