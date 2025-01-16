Кабинет для обслуживания лиц с ОВЗ оборудуют в поликлинике в Чехове

Оборудовать отдельный кабинет поручил глава муниципального округа Михаил Собакин. Его заместитель Надежда Чернятина совместно с главным врачом Чеховской больницы Андреем Поповым провели встречу с жителями деревни Манушкино. Один из основных запросов у людей — улучшение условий для прохождения медицинских осмотров маломобильными группами населения.

Надежда Чернятина и Андрей Попов определили, что отдельный кабинет расположится на первом этаже в поликлинике на Пионерской улице в Чехове. В одном месте будут принимать все необходимые врачи, что значительно улучшит доступность медицины.

Жители Чехова могут уточнить вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи, по телефону горячей линии больницы: 8 (498) 602-03-59, добавочный — 18016. Специалисты принимают звонки с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.