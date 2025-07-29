Кабинет биорезонансной терапии открылся в поликлинике № 2 в Лобне

Новый медицинский кабинет начал работать в Лобне. Здесь будут лечить нарушения иммунной системы и другие заболевания.

Биорезонансная терапия помогает воздействовать на организм электромагнитными полями малой интенсивности. Такая методика активирует собственные защитные силы человека — и для этого не нужны лекарства.

С помощью современных аппаратов можно лечить нарушения иммунной системы и гормональный дисбаланс, аллергические и кожные заболевания, расстройства пищеварения, головные боли и другие состояния. Всего в кабинете 60 программ терапии.

«Аппарат не предназначен для лечения онкологических заболеваний, но может помочь в снижении болевого синдрома. Есть случаи, когда пациенты сокращали прием обезболивающих препаратов вдвое», — добавила заведующая физиотерапевтическим отделением поликлиники № 2 Анна Смирнова.