Кабинет беспилотных авиасистем откроют в гимназии № 1 в Балашихе 1 сентября

Председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов проверил готовность гимназии № 1 имени Героя России Алексея Баландина к новому учебному году. Здесь начнет работать кабинет беспилотных авиационных систем.

Ученики гимназии № 1 в Балашихе освоят современные технологии: в новом учебном году в учреждении откроют кабинет беспилотных авиационных систем.

«Внедрение новых технологий в учебный процесс — важная задача. Кабинет Беспилотных авиационных систем откроет перед ребятами уникальные возможности, которые помогут им в дальнейшем определиться с профессиональным выбором и получить необходимые навыки для работы в высокотехнологичных отраслях», — подчеркнул депутат Геннадий Попов.

Он таже осмотрел теплицу гимназии. Ее обустроили в рамках научно-исследовательского проекта «Школьная теплица». Под руководством учителя технологии Владимир Черника школьники выращивают здесь огурцы, помидоры, перцы, баклажаны и другие культуры.

«Проект „Школьная теплица“ — это отличная возможность для ребят получить практические навыки и научиться работать с живыми растениями. Такой опыт важен не только для их обучения, но и для личностного развития», — отметил Попов.

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