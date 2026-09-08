Кабельные линии очистных сооружений обновили в Одинцове

Старые участки линий демонтировали и заменили кабелем с улучшенными изоляционными свойствами. Новые коммуникации проложили от распределительной трансформаторной подстанции, которая обеспечивает электроэнергией объект коммунальной инфраструктуры. После монтажа специалисты выполнили пусконаладочные работы и провели высоковольтные испытания.

«Это позволило сбалансировать нагрузку на сеть и свести к минимуму вероятность технологических нарушений, которые могли бы оказать негативное влияние на работу насосов и фильтров. Очистные сооружения — один из ключевых элементов городского хозяйства, и стабильное питание этого объекта обеспечивает непрерывную работу системы водоотведения, что особенно важно для экологической устойчивости и санитарного благополучия города», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.