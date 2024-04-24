Компания из Балашихи создаст систему управления складом в 2025 году | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 19:00 Компания из Балашихи создаст систему управления складом в 2025 году Компания из Балашихи подключит систему штрихкодов на складе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Компания «Альянс-Кабель» в Балашихе внедрит современную систему для управления складом. Предприятие будет использовать штрихкодирование, чтобы ускорить отгрузку вещей и обработку заказов.

С новой системой штрихкодирования работа склада станет более управляемой. Сегодня в ассортименте поставщика электротехнической продукции и кабельно-проводниковой около 3,4 тысячи наименований.

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«Мы покупаем землю, строим на ней склады, покупаем технику и кабельно-проводниковую продукцию большими партиями, испытываем ее, затем проходит отмотка и перемотка. Также мы делаем деревянные барабаны, наматываем на них нашу продукцию и реализуем ее почти по всей стране», — сказал гендиректор «Альянс-Кабель» Александр Бородкин.

В прошлом году предприятие спроектировала консольный кран, который быстро и небольшими затратами труда разгружает фуры. В мае текущего года они ожидают поставку погрузчика из Индии. Он способен безопасно и быстро поднимать груз весом до трех тонн.

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