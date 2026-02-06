К школе №16 на улице Народной достроят пристройку на 580 мест

На 60% завершено строительство пристройки к школе №16, расположенной на улице Народной. В новом здании будет все необходимое для комфортной учебы: просторные классы, библиотека с большим читальным залом и IT-зоной, актовый зал, а также комплекс учебных мастерских для работы с деревом и металлом, по обработке ткани и другие.

В современном многофункциональном спортзале смогут заниматься два класса одновременно. В столовой с пищеблоком полного цикла все будет удобно для детей с ограниченными возможностями.

Прилегающую территорию благоустроят и оборудуют современными игровыми площадками, спортивной зоной и полем для мини-футбола, волейбола и баскетбола. Пристройка будет соединена с основным корпусом теплым стеклянным переходом.

Благодаря этому строительству удастся ликвидировать вторую смену не только в школе №16, но и частично в близлежащих микрорайонах. В следующем году основной корпус школы ждет капитальный ремонт, после которого там останутся только начальные классы.

Сейчас на строительной площадке работают 130 специалистов и задействовано 4 единицы техники. С 1 сентября в новом корпусе начнутся занятия.