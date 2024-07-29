Документальные фильмы о Павловском Посаде покажут в «Доме Широкова»

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В выставочном зале «Дом Широкова» в августе начнется показ цикла документальных фильмов о Павловском Посаде «История. События. Люди. Воспоминания». Их презентуют к 180-летию города.

Авторами фильмов являются заслуженный работник культуры Московской области Вячеслав Чушкин и Антропов Константин. Первого августа гости выставочного зала смогут увидеть первую киноленту и пообщаться с ее авторами.

«Авторы расскажут о создании фильма, о городе в 1990–2000 годов, о почетном гражданине Павлово-Посадского района Геннадии Архипове. Приглашаем всех познакомиться с историей родного края у нас в гостях», — сообщили сотрудники выставочного зала «Дом Широкова».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется ежедневно.

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