Более 150 новых деревьев появится в Наро-Фоминске к 100-летию города

Коммунальные службы приступили к высадке крупномерных лип на участке от улицы Новикова до Комсомольской, а также вдоль улицы Ленина. Параллельно ведется санитарная очистка территории: специалисты удаляют аварийные и сухостойные деревья, представляющие опасность для жителей.

Особое внимание уделят преображению центральной части города — эти работы приурочены к подготовке 100-летия Наро-Фоминска. На отрезке от улицы Маршала Жукова до площади Свободы высадят более 150 деревьев. Здесь появятся липы, клены и хвойные породы, которые будут радовать глаз в любое время года. Новое озеленение не только кардинально изменит облик городской среды и обеспечит чистоту воздуха, но и создаст уютные общественные пространства.

Жители и гости города смогут наслаждаться комфортными зонами отдыха в тени раскидистых крон. Комплексный подход к благоустройству уже сейчас преображает Наро-Фоминск, делая его зеленее и безопаснее к знаменательной дате.