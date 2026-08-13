К 1 сентября в Подмосковье откроются десятки новых и отремонтированных школ

«Здание находилось в крайне тяжелом состоянии: был грибок, протекали потолки, стены и полы. Коммуникации находились в аварийном состоянии. До окончания капитального ремонта объект останется на моем контроле. Я несу не просто административную, а личную ответственность за результат», — подчеркнула глава Химок Инна Федотова.

Сейчас основной этап реконструкции уже позади: строители сосредоточены на внутренней отделке помещений и благоустройстве прилегающей территории. Полностью заменены все изношенные коммуникации. В классах установлены новые окна и современная вентиляция, а особое внимание уделено доступности среды: установлены пандусы, расширены дверные проемы, продуманы маршруты для людей с особенностями здоровья. После обновления здание сможет принять более 850 учеников.

«Раньше я каждый раз переживала, когда сын шел в школу: старые окна плохо держали тепло, а в некоторых кабинетах на верхних этажах протекала крыша. Сейчас, когда вижу, сколько всего сделали, на душе спокойно», — поделилась Светлана Иванишина, мама гимназиста Артура.

Также в этом году в Химках после капитального ремонта вновь распахнут двери школа в поселке Лунево и колледж «Подмосковье». В общей сложности эти три объекта обеспечат местами и современными условиями обучения более 2500 учащихся.

В Можайском округе педагоги и родители вместе с депутатами Мособлдумы от «Единой России» проверили готовность школы в деревне Мокрое. Здание 1969 года постройки капитально ремонтируют — оно станет современным образовательным пространством. Главная особенность проекта: уникальное художественное оформление фасада в итальянской технике сграффито. Это многослойная штукатурка с процарапыванием верхних слоев, что создает долговечные монументальные панно.

По словам мамы шестиклассника Павла Елены Журавлевой, из-за состояния здания она уже опасалась отправлять ребенка в школу: «По всей стене в спортивном зале была трещина, поэтому физкультура проходила в соседнем помещении, а весной при хорошей погоде — на улице. Трещина переползла и на примыкающую стену столовой, и дети были вынуждены обедать в кабинетах. В ожидании завершения ремонта год наши дети ездили учиться в другую школу. С нетерпением ждут возвращения в свою, обновленную».

Депутат Мособлдумы от «Единой России» Игорь Власов рассказал, что в ходе проверки выявили небольшие косметические недочеты — подрядчик устранит их в ближайшее время.

«В здании за 60 лет ни разу не проводили капремонт — поэтому практически все конструктивные элементы пришлось обновлять: укрепили фундамент, стены. Уже завершен монтаж фасада и чистовая отделка, проложены все инженерные сети, благоустроена территория. Открытие запланировано на 1 сентября», — сообщил депутат.

В Ленинском округе родительская приемка прошла в новой школе жилого комплекса «Первый квартал» — корпусе Видновской школы № 7. Здание рассчитано на 1675 учащихся. Учебные кабинеты оснащены современной мебелью и интерактивным оборудованием, благоустроены спортивное ядро и прилегающая территория. В школе созданы инженерные и специализированных классы — с углубленным изучением программирования и технологий искусственного интеллекта.

Школу проверили советник главы округа Екатерина Прайс, родители и педагоги. Они осмотрели кабинеты, спортзалы, столовую и прилегающую территорию. Комиссия подтвердила полную готовность объекта, сейчас в здании завершается финальная уборка.

«Уверена, что школа станет одной из флагманских в округе. Здесь впечатляет не только инфраструктура, но и образовательные возможности. Инженерные классы, программы „Росатома“, а также проекты от Сбером по программе „Школа 21“ позволят детям со школьной скамьи получать профильные знания и определяться с профессией», — отметила Екатерина Прайс.

В новый корпус уже записаны 1603 ребенка, педагогический состав укомплектован, учиться дети будут в одну смену. Также в этом году в Ленинском округе откроется школа на 1150 мест в ЖК «Южная Битца» и три детских сада. Пять новых образовательных учреждений дадут почти 4 тысячи дополнительных мест для детей.

За пять лет в Московской области по народной программе «Единой России» отремонтировано порядка 500 объектов образования, построено свыше 300 новых школ и детсадов. Также привели в порядок около 500 школьных стадионов. На 2026 год запланировано строительство 20 школ и капитальный ремонт 48 учреждений.