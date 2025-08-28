Юристы провели бесплатный прием жителей в Балашихе

В Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Балашихе прошел прием граждан, в ходе которого жители смогли получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь. Консультации проводили опытные специалисты, включая представителя Совета адвокатской палаты Московской области в Балашихинском судебном районе Сергея Давыдова и его коллег.

Граждане обратились с разноплановыми вопросами, требующими профессионального правового подхода. Среди них были консультации по договору ипотеки и реализации залогового имущества, юридическое установление родственных отношений для оформления места захоронения, вопросы восстановления отопления в жилом доме, а также разделения лицевого счета и наложения ареста на банковские карты.

«Предоставление бесплатной юридической помощи – это не только поддержка граждан в решении их проблем, но и важный шаг к повышению правовой грамотности населения. Мы стремимся, чтобы каждый человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, мог получить консультацию и защиту своих прав», – сказал Сергей Давыдов.

В ходе приема юристы помогли жителям разобраться в правовых аспектах и дали четкие рекомендации по дальнейшим действиям.

Подобные приемы подчеркивают важность доступной юридической поддержки для каждого жителя и способствуют эффективному решению интересующих их вопросов.

Напомним, любой житель округа может обратиться в местную общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу: городской округ Балашиха, улица Парковая, дом 7. Телефон для предварительной записи на прием: +7(985)193-64-03.