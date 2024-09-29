Юристы провели бесплатный прием жителей в Лосино-Петровском

На вопросы жителей ответил Кирилл Фадеев из коллегии адвокатов Московской области «Вячеслав Блинов и партнеры». Он рассказал про оформление аренды помещений: какие нужны документы, на что стоит обратить внимание, как минимизировать риски. А также про разрешение споров в сфере ЖКХ: как правильно рассчитывать тариф при оплату ЖКУ за коммунальные услуги. Юрист уточнил, как зафиксировать бездействие правоохранительных органов и отстоять свои права.

Отметим, что любой житель округа может обратиться в местное отделение партии «Единая Россия» в доме № 9 на Северной улице или по телефону: 8 (967) 066-58-80.

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